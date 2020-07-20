Литва скасувала самоізоляцію після повернення з України

Литва оновила список держав, після відвідування яких потрібна самоізоляція, виключивши з нього Україну. При цьому до списку внесено кілька країн Євросоюзу.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LRT.

«Жителям Литви, які повертаються з України, з понеділка (20 липня, - ред.) ізоляція не потрібна», - йдеться в повідомленні.

При цьому до списку включено ряд країн Європейського Союзу, перш за все, із розвиненим курортним бізнесом: Хорватія, Іспанія, Ісландія. Раніше таке ж рішення було прийнято щодо Португалії, Болгарії, Румунії, Люксембургу.

Люди, які повертаються з країн зі складною епідеміологічною ситуацією, протягом 24 годин мають передати свої дані фахівцям Національного центру громадської охорони здоров'я. Всі вони повинні провести в ізоляції 14 днів, навіть якщо їхали через ці країни транзитом.

Список постраждалих від коронавірусу країн оновлюється в Литві щотижня з урахуванням епідеміологічних показників за кордоном.

За даними Національного центру громадської охорони здоров'я Литви (NVSC), у країні діагноз COVID-19 за минулий день підтвердився у 15 осіб, загальна кількість інфікованих у країні становить 1947. Померли від коронавірусу 80 осіб. Одужав 1601 пацієнт.