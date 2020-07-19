Британія послаблює карантин: з 1 серпня дозволять концерти у приміщеннях

З 1 серпня у Великій Британії відновляться концерти та виступи у приміщеннях для живої аудиторії на тлі подальшого послаблення карантинних обмежень.

Про це інформує портал Brave Words.

"Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон, який зазнає критики через неналежну реакцію на пандемію COVID-19 у Великій Британії протягом останніх кількох місяців, заявив під час пресконференції у п'ятницю, 17 липня, що уряд готується знову дозволити проведення концертів та виступів у приміщеннях", - йдеться у повідомленні.

Джонсон підкреслив, що ці плани є умовними, виходячи з того, наскільки Велика Британія буде здатна стримувати поширення хвороби COVID-19.

"З 1 серпня ми відновимо виступи у приміщеннях для живої аудиторії за умови успіху пілотних заходів", - сказав Джонсон.

Як зазначається, в Британії буде проведено пілотні масові зібрання, з метою більш широкого відкриття країни восени.

З жовтня уряд має намір також дозволити проведення конференцій та інших ділових подій. Ці заходи мають здійснюватись за умови дотримання норм безпеки.

Згідно з даними сервісу Worldometers, загальна кількість інфікованих COVID-19 у світі станом на ранок 19 липня складає 14 429 382 особи. Кількість смертельних випадків — 604 963. Одужали - 8 620 954 пацієнти.

Наразі у Великій Британії зафіксовано 294 066 підтверджених випадків коронавірусу та 45 273 летальні випадки унаслідок епідемії.

Фото: bravewords.com