Британія послаблює карантин: з 1 серпня дозволять концерти у приміщеннях
Про це інформує портал Brave Words.
"Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон, який зазнає критики через неналежну реакцію на пандемію COVID-19 у Великій Британії протягом останніх кількох місяців, заявив під час пресконференції у п'ятницю, 17 липня, що уряд готується знову дозволити проведення концертів та виступів у приміщеннях", - йдеться у повідомленні.
Джонсон підкреслив, що ці плани є умовними, виходячи з того, наскільки Велика Британія буде здатна стримувати поширення хвороби COVID-19.
"З 1 серпня ми відновимо виступи у приміщеннях для живої аудиторії за умови успіху пілотних заходів", - сказав Джонсон.
Як зазначається, в Британії буде проведено пілотні масові зібрання, з метою більш широкого відкриття країни восени.
З жовтня уряд має намір також дозволити проведення конференцій та інших ділових подій. Ці заходи мають здійснюватись за умови дотримання норм безпеки.
Згідно з даними сервісу Worldometers, загальна кількість інфікованих COVID-19 у світі станом на ранок 19 липня складає 14 429 382 особи. Кількість смертельних випадків — 604 963. Одужали - 8 620 954 пацієнти.
Наразі у Великій Британії зафіксовано 294 066 підтверджених випадків коронавірусу та 45 273 летальні випадки унаслідок епідемії.
Фото: bravewords.com