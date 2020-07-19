Саміт Євросоюзу продовжили ще на день - ЗМІ

Саміт Євросоюзу в Брюсселі буде продовжений ще на один день через невирішені розбіжності щодо пакета допомоги для відновлення економіки в умовах коронакризи.

Про це повідомив офіційний представник глави Європейської ради Шарля Мішеля, передає DW.

"Країнам Євросоюзу поки не вдалося домовитися про пакет допомоги найбільш постраждалим від коронавірусу країнам. Переговори перенесено на третій день саміту, якого не було у початкових планах", - йдеться в повідомленні.

Спочатку саміт розраховували провести за два дні - він мав завершитися 18 липня.

Зазначається, що розбіжності учасників викликала, зокрема, сума безповоротної допомоги державам ЄС, які більше за інших постраждали від коронавірусу. Планам Брюсселя виділити 500 млрд євро з пакета в обсязі 750 млрд на основі безоплатної субсидії протистояли головним чином Австрія і Нідерланди. У суботу Шарль Мішель запропонував компромісний варіант, скоротивши пакет безоплатної допомоги до 450 млрд євро. Однак навіть цей варіант не викликав загального схвалення.

Як повідомлялося, нинішній саміт - перша очна зустріч лідерів Євросоюзу з початку пандемії коронавірусу. На ньому обговорюється комбінація бюджету ЄС на 2021-2027 роки в розмірі 1,074 трлн євро і план антикризового відновлення економіки NextGenerationEU в сумі 750 млрд євро, що є в основному ініціативою Німеччини та Франції.