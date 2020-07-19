Катастрофа літака МАУ: Франція підтвердила отримання чорних скриньок - ЗМІ

Чорні скриньки літака компанії МАУ, збитого на початку року на зльоті з аеропорту Тегерана, вже знаходяться у Франції.

Про це інформує AFP.

«Французькі слідчі повідомили в суботу, що у Францію прибули чорні скриньки українського пасажирського літака, помилково збитого в січні іранськими військами», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними джерела у французькому Бюро з розслідування й аналізу безпеки цивільної авіації (BEA), самописці будуть передані до відомства в понеділок. Їх вивченням займеться міжнародна команда, що складається з 20 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, помічник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що самописці зі збитого літака були доставлені до Парижа в п'ятницю в супроводі співробітників іранської цивільної авіації та судових органів.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.