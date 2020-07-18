Іран відправив чорні ящики збитого літака МАУ в Париж - ЗМІ

Іран відправив до Парижа чорні скриньки зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ.

Про це повідомляє АР з посиланням на іранські напівофіційні ЗМІ.

«Іран відправив чорні скриньки українського пасажирського літака, який його збройні сили помилково збили у січні, для прочитання до Франції», - йдеться у повідомленні.

За словами помічника міністра закордонних справ Ірану Мохсена Бахарванда, самописці зі збитого літака були доставлені у Париж у п'ятницю в супроводі співробітників іранської цивільної авіації та судових органів.

Він також повідомив, що скриньки почнуть розшифровувати з понеділка.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Фото: АА