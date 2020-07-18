Маас порівняв насильство в зонах конфлікту з руйнівним вірусом

Сексуальне та гендерне насильство в зонах конфлікту руйнує життя, воно є вірусом, проти якого немає вакцини, але воно не може залишатися безкарним.

Про це сказав міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас під час засідання Ради Безпеки ООН (у режимі відеоконференції) з питання насильства в зонах конфлікту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сексуальне та гендерне насильство в зонах конфліктів роками руйнує життя та громади, не маючи жодної вакцини. Ми говоримо про пандемію, про глобальний вірус, набагато старший за COVID-19, але настільки ж руйнівний", - заявив дипломат.

Він накреслив чотири позиції, які пропонує Німеччина. По-перше, треба забезпечити тим, хто пережив насильство, доступ до медичної та судової допомоги. По-друге, жінки повинні відігравати центральну роль у побудові миру, адже без гендерної рівності та прав людини тривалий мир і примирення залишаються неможливими. По-третє, санкції можуть і повинні відігравати більшу роль у припиненні сексуального насильства (з 2019 році ООН уже склала два списки тих, на кого можуть поширюватися такі санкції). По-четверте, безкарність має закінчитися, винні особи повинні бути притягнуті до відповідальності. У зв'язку з цим Маас повідомив про те, що нещодавно в німецькому Кобленці розпочався перший у світі судовий процес проти двох колишніх чиновників сирійського режиму за звинуваченням у катуванні та сексуальних посяганнях.

"Через двадцять років після схвалення Резолюції 1325 РБ ООН та понад рік після прийняття Резолюції 2467 прогрес залишається болісно повільним. Зґвалтування, примусова проституція та сексуальне рабство продовжують застосовуватися як зброя у конфліктах по всьому світу", - констатував німецький міністр.

Він сказав, що хоча не буває вакцини проти «пандемії сексуального насильства», але люди, звичайно, не безсилі у боротьбі з цим явищем.

Нагадаємо: нині Німеччина головує у РБ ООН.