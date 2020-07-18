Президент Косова завершив надання свідчень у Гаазі

Президент Косова Хашим Тачі завершив 4-денне надання показів у Спеціальній прокуратурі в Гаазі за звинуваченням у воєнних злочинах.

Про це повідомляє портал Kosovo Online із посиланням на самого Тачі.

"Після того, як я закінчив давати свідчення, почуваюся дуже задоволеним, що чотири дні поспіль мав нагоду роз’яснити всі питання, які стосуються моєї діяльності під час війни та моїх прагнень щодо миру та прогресу", - заявив президент Косова.

Нагадаємо, 24 червня Спеціальна прокуратура в Гаазі звинуватила Веселі Тачі, Кадрі Веселі та ще 7 косовських албанців із колишньої «Визвольної армії Косова» (ВАК) у скоєнні жорстоких злочинів, жертвами яких стали сотні албанців, сербів, циган та представників інших народів, а також політичні опоненти згаданих діячів.

Обвинувальний висновок налічує десять пунктів.

Президент Косова обвинувачення відкидає. За його словами, він міг зробити «політичні помилки», але не воєнні злочини.

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Зазначається, що докази прокуратури до жовтня має розглянути спецтрибунал і вирішити, чи висувати Тачі офіційні обвинувачення.

Хашим Тачі був одним із засновників Визвольної армії Косова що діяла в період війни 1998-1999 років. З 2000 по 2016 роки він був лідером Демократичної партії Косова (ДПК), в минулому політичного крила ВАК. У 2008-2014 роках Тачі обіймав посаду прем’єр-міністра республіки, потім очолював МЗС, а на початку 2016 року був обраний президентом Косова.

Як відомо, в результаті війни за незалежність Косова від Сербії загинуло понад 10 тис. осіб.