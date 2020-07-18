Президент Косова завершив надання свідчень у Гаазі
Про це повідомляє портал Kosovo Online із посиланням на самого Тачі.
"Після того, як я закінчив давати свідчення, почуваюся дуже задоволеним, що чотири дні поспіль мав нагоду роз’яснити всі питання, які стосуються моєї діяльності під час війни та моїх прагнень щодо миру та прогресу", - заявив президент Косова.
Нагадаємо, 24 червня Спеціальна прокуратура в Гаазі звинуватила Веселі Тачі, Кадрі Веселі та ще 7 косовських албанців із колишньої «Визвольної армії Косова» (ВАК) у скоєнні жорстоких злочинів, жертвами яких стали сотні албанців, сербів, циган та представників інших народів, а також політичні опоненти згаданих діячів.
Обвинувальний висновок налічує десять пунктів.
Президент Косова обвинувачення відкидає. За його словами, він міг зробити «політичні помилки», але не воєнні злочини.
Зазначається, що докази прокуратури до жовтня має розглянути спецтрибунал і вирішити, чи висувати Тачі офіційні обвинувачення.
Хашим Тачі був одним із засновників Визвольної армії Косова що діяла в період війни 1998-1999 років. З 2000 по 2016 роки він був лідером Демократичної партії Косова (ДПК), в минулому політичного крила ВАК. У 2008-2014 роках Тачі обіймав посаду прем’єр-міністра республіки, потім очолював МЗС, а на початку 2016 року був обраний президентом Косова.
Як відомо, в результаті війни за незалежність Косова від Сербії загинуло понад 10 тис. осіб.