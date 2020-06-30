Президент Косова сказав, за якої умови сам піде у відставку

Президент Косова Хашим Тачі обіцяє "негайно піти у відставку", якщо суд у Гаазі визнає його винним у воєнних злочинах.

Про це передає "Радіо Свобода".

Під час звернення до нації він назвав «неправдивими» звинувачення на свою адресу.

"Моє серце поранене, але не розбите. Мої думки важкі, але не смутні. Моя кров гаряча, але чиста", – сказав Тачі.

Він пообіцяв зустрітися найближчими днями з політичними лідерами Косова та обговорити «наступні кроки».

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Нагадаємо: 24 червня спеціалізована прокуратура в Гаазі (SPO) висунула звинувачення проти президента Косова Хашима Тачі, колишнього голови парламенту Кадрі Веселі й «інших» осіб у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, ймовірно, скоєних під час конфлікту в Косові 1998-1999 років або після нього.

Хашим Тачі був одним із засновників Визвольної армії Косова (ОАК), яка діяла в період війни за незалежність краю від Сербії. З 2000 року - голова Демократичної партії Косова, в минулому політичного крила ОАК. У 2008-2014 роках - прем'єр-міністр республіки, потім очолював МЗС, а на початку 2016 року обраний президентом Косова.

В результаті війни, що відбувалася в Косові в 1998-1999 роках, загинуло понад 10 000 осіб, 1641 особа дотепер вважається зниклою безвісти. Війна закінчилася після повітряних ударів НАТО по Сербії, що тривали 78 днів.