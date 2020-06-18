Белград не визнає Косово в обмін на вступ до ЄС – президент

Влада Сербії не буде визнавати незалежність Косово в обмін на членство в Європейському Союзі.

Про це на пресконференції у Белграді заявив президент Сербії Александар Вучич, передає B92.

«Якщо мені потрібно бути чітким і однозначним, у питанні, чи згодні ми визнати Косово в обмін на членство в ЄС, то моя відповідь буде - ні», - сказав він.

За словами Вучича, для Сербії це не буде легкою ситуацією.

Водночас, він зазначив, що нині тривають дипломатичні перемовини щодо вирішення статусу Косова.

Раніше стало відомо, що Білий дім прийме лідерів із Сербії та Косова 27 червня з метою просування зусиль на шляху пошуку остаточного мирного врегулювання.

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Косово, колишній сербський автономний край, у січні 2008 року оголосило незалежність, яку підтримали США та більшість країн ЄС. Проте й досі це частково визнана держава, яка не є членом ООН. Водночас для Сербії вирішення питання Косова є важливою умовою для вступу до Євросоюзу.

Фото: Tanjug