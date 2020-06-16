Сербія і Косово проведуть перемовини в Білому домі

Про це повідомляє Politico з посиланням на спеціального посередника між сторонами з боку США Річарда Гренелла.

«Білий дім прийме лідерів із Сербії та Косова пізніше в цьому місяці з метою просування зусиль на шляху пошуку остаточного мирного врегулювання», - заявив Гренелл.

Гренелл, який нещодавно відмовився від посади посла США в Німеччині, але зберігає роль спеціального посланця, заявив, що кожна сторона «взяла на себе зобов'язання про проведення переговорів у Білому домі».

Так, Косово погодилося призупинити зусилля щодо приєднання до міжнародних інституцій, а Сербія пообіцяла припинити кампанію, що мала на меті змусити різні країни світу скасувати своє визнання Косова.

«Якщо будь-яка сторона буде незадоволена обговореннями 27 червня, тоді вони повернуться до статусу-кво після того, як залишать Вашингтон. Як ми постійно говорили, ми повинні спочатку досягти прогресу в зростанні економіки. Я з нетерпінням чекаю на ці дискусії», - наголосив Гренелл.

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Зазначається також, що 6 червня новий уряд Косово скасував рішення про так звані «заходи взаємності/заходи у відповідь» у косовсько-сербських відносинах, що може стати передумовою для відновлення діалогу між Приштиною та Бєлградом.

Як повідомлялося, Косово, колишній сербський автономний край, у січні 2008 року оголосило незалежність, яку підтримали США та більшість країн ЄС. Проте й досі це частково визнана держава, яка не є членом ООН. Водночас для Сербії вирішення питання Косова є важливою умовою для вступу до Євросоюзу.