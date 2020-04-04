Рада ЄС призначила Лайчака представником у діалозі між Сербією та Косовом

Рада міністрів ЄС із закордонних справ підтвердила призначення ексглави МЗС Словаччини Мирослава Лайчака спеціальним представником Євросоюзу в діалозі між Белградом і Приштиною.

Про це за підсумками телеконференції за участю міністрів закордонних справ ЄС повідомив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Рада міністрів ЄС остаточно підтвердила рішення про призначення Мирослава Лайчака спеціальним представником у діалозі між Белградом і Приштиною та в інших регіональних питаннях Західних Балкан. Я переконаний, що Мирослав, з яким я працював, коли ми були колегами у Раді ЄС із закордонних справ, і зараз на посаді високого представника та голови цієї Ради, буде виконувати чудову роботу, допомагаючи мені відновити діалог між Приштиною та Белградом", - сказав Боррель.

Відповідаючи на запитання журналістів, як швидко новий спецпредставник може включитися в роботу, Боррель зауважив, що Лайчак був призначений тільки вранці, тож поки зарано говорити про його найближчі плани.

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«Враховуючи, що зараз важко подорожувати, ця обставина, напевно, призведе до відтермінування негайних зусиль. Але, як я вже говорив, я впевнений, що він допоможе перезапустити діалог між Приштиною і Белградом. Це один з моїх пріоритетів. Можливо, ми не можемо зараз вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт, але ми маємо бути здатними розв'язати проблему, яка лежить поблизу», - додав високий представник ЄС.

Як відомо, Косово є частково визнаною республікою, котра у 2008 році оголосила незалежність від Сербії. Україна не визнає незалежність Косова.

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У 2016 році було підписано Угоду про асоціацію між Косовом і ЄС. Євросоюз виступає посередником у діалозі між Приштиною і Белградом з метою нормалізації відносин, що є передумовою для подальшого просування обох країн шляхом європейської інтеграції.