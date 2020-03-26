Уряд Косова відправили у відставку через надзвичайний стан

Парламент частково визнаної держави Косово ввечері 25 березня відправив у відставку уряд Альбіна Курті, спричинивши цим політичну кризу в країні.

Про це повідомляє Balkan Insight

"Косовський уряд на чолі з Альбіном Курті був відправлений у відставку в середу за ініціативи Демократичної ліги Косова", - йдеться у повідомленні.

Причина - суперечка щодо надзвичайного стану. Залишається незрозумілим, як уряд продовжуватиме роботу, оскільки країна не може провести дострокові вибори через поширення захворювання. Курті поки що тимчасово виконуватиме обов’язки прем’єр-міністра країни.

Станом на 26 березня в країні зареєстровано 71 випадок коронавірусу. Одна людина померла.

Фото: BIRN