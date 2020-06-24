У Гаазі президента Косова звинуватили у воєнних злочинах

Президенту Косова Хашиму Тачі і дев'яти іншим колишнім бойовикам пред'явлені звинувачення у низці злочинів проти людяності та у воєнних злочинах, включно зі вбивствами.

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву спеціального трибуналу в Гаазі.

"В опублікованій в середу, 24 червня, заяві спеціального трибуналу в Гаазі з розслідування військових злочинів в Косові зазначається, що президент Тачі та інші підозрювані "несуть кримінальну відповідальність за близько 100 вбивств". У результаті злочинів, про які йдеться, постраждали сотні косовських албанців, сербів, циган та представників інших національностей, а також політичних опонентів обвинувачених", - наголошується в повідомленні.

Інші звинувачення включають насильницьке зникнення, переслідування і тортури.

Хашим Тачі був одним із засновників Визвольної армії Косова (ОАК), яка діяла в період війни за незалежність краю від Сербії. З 2000 року - голова Демократичної партії Косова, в минулому політичного крила ОАК. У 2008-2014 роках - прем'єр-міністр республіки, потім очолював МЗС, а на початку 2016 року обраний президентом Косова.

В результаті війни, що відбувалася в Косові в 1998-1999 роках, загинуло понад 10 000 осіб, 1641 особа дотепер вважається зниклою безвісти. Війна закінчилася після повітряних ударів НАТО по Сербії, що тривали 78 днів.

Косовський парламент оголосив про незалежність краю у 2008 році. До теперішнього часу незалежність Косова визнали близько 100 держав - в тому числі 22 із 27 держав - членів ЄС. Косово досі не є членом ООН.