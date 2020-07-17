Бундесвер намагається прояснити ситуацію зі зникненням зброї у своїх підрозділах

Щороку в німецькій армії зникають, нерідко безслідно, тисячі боєприпасів і одиниць зброї, над пошуком яких працює Міноборони разом зі слідчими.

Про це сказав у п’ятницю речник Міноборони ФРН Давід Гельмбольд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, що стосується зниклої зброї та вибухівок, наразі проводяться інтенсивні розслідування... Ми маємо розслідувати, якими є підстави: чи то недбалість, чи тут залучений кримінал... Наразі нічого не можна виключати", - сказав Гельмбольд.

Як повідомили німецькі ЗМІ, за останні десять років у Бундесвері зникли близько 60 тисяч боєприпасів. З 96 тисяч патронів різних калібрів, які були спочатку втрачені, менш як 36 тисяч вдалося знайти. У більш ніж 100 випадках «зникнень» армія та поліція не знають про місцеперебування службової зброї. До того ж, не відоме місцеперебування близько 50 тисяч патронів і 62 кілограмів вибухових речовин, які були на озброєнні Командування спеціальних військ (елітні підрозділи спецсил KSK). Це випливає з конфіденційних відповідей Федерального уряду на запитання парламенту від різних політичних груп, однак ці цифри лише приблизні, точних даних немає.

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Стурбованості додає факт виявлення в лавах KSK правих екстремістів, які могли б використати зброю. У травні цього року у схованці, яку облаштував солдат KSK в землі Саксонія, було виявлено два кілограмів вибухівки, кулемети та декілька тисяч рушниць та пістолетів.

Після цього міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер оголосила про розпуск елітних підрозділів KSK та реформу підготовки військового персоналу.

Фото: Bundeswehr