У Німеччині дискутують щодо повернення армійського призову

Уповноважена німецького Бундестагу з питань армії Єва Геґль вважає за доцільне провести дискусію з питання повернення до загальної військової повинності.

Про це політик заявила в суботу в інтерв'ю виданням групи видань Funke, повідомляє Укрінформ.

"Я вважаю за величезну помилка, що обов'язкову військову службу було скасовано. Ми миємо дуже критично проаналізувати це рішення... Я хочу інтенсивно обговорити це наступного року", - цитує уповноважену, зокрема, Berliner Zeitung.

Вона переконана, що для Бундесвера у будь-якому випадку добре, коли велика частина суспільства деякий час служить. Це, поміж іншого, ускладнює поширення правого екстремізму серед військ.

Власне саме тема повернення призову, яка порушується не вперше, цього разу була спровокована повідомленнями про випадки правого екстремізму в лавах Бундесверу, зокрема в елітних підрозділах KSK (Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte). У бійців цього підрозділу в землі Саксонія було знайдено склад зі зброю. Міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила про те, що служба буде реструктуризована, а KSK розпущена.

Заяву нової уповноваженої вже розкритикувала опозиція, а міністр оборони у відповідь на заяву Геґль відкинула ідею повернення до призову і того ж дня оголосила про "нову добровільну службу в Бундесвері", інформує Welt.

За словами Крамп-Карренбауер, в Бундесвері введено нову службу під назвою "Твій рік для Німеччини". Молоді люди, які обрали службу, повинні пройти півроку основного військового вишколу у своїх землях, а потім ще півроку залучатися до виконання певних обов’язків у якості резервістів.

Нагадаємо: призов у Німеччині було скасовано у 2011 році. Наразі добровільна військова служба триває від 7 до 23 місяців.