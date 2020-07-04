У Німеччині дискутують щодо повернення армійського призову

У Німеччині дискутують щодо повернення армійського призову

Укрінформ
Уповноважена німецького Бундестагу з питань армії Єва Геґль вважає за доцільне провести дискусію з питання повернення до загальної військової повинності.

Про це політик заявила в суботу в інтерв'ю виданням групи видань Funke, повідомляє Укрінформ.

"Я вважаю за величезну помилка, що обов'язкову військову службу було скасовано. Ми миємо дуже критично проаналізувати це рішення... Я хочу інтенсивно обговорити це наступного року", - цитує уповноважену, зокрема, Berliner Zeitung.

Вона переконана, що для Бундесвера у будь-якому випадку добре, коли велика частина суспільства деякий час служить. Це, поміж іншого, ускладнює поширення правого екстремізму серед військ.

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Власне саме тема повернення призову, яка порушується не вперше, цього разу була спровокована повідомленнями про випадки правого екстремізму в лавах Бундесверу, зокрема в елітних підрозділах KSK (Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte). У бійців цього підрозділу в землі Саксонія було знайдено склад зі зброю. Міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила про те, що служба буде реструктуризована, а KSK розпущена.

Заяву нової уповноваженої вже розкритикувала опозиція, а міністр оборони у відповідь на заяву Геґль відкинула ідею повернення до призову і того ж дня оголосила про "нову добровільну службу в Бундесвері", інформує Welt.

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За словами Крамп-Карренбауер, в Бундесвері введено нову службу під назвою "Твій рік для Німеччини". Молоді люди, які обрали службу, повинні пройти півроку основного військового вишколу у своїх землях, а потім ще півроку залучатися до виконання певних обов’язків у якості резервістів.

Нагадаємо: призов у Німеччині було скасовано у 2011 році. Наразі добровільна військова служба триває від 7 до 23 місяців.

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