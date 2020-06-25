Росія становить загрозу для інших країн – глава Бундесверу

НАТО має забезпечувати належну боєготовність, враховуючи поведінку Росії.

Про це заявила міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, виступаючи на відеоконференції, організованій 24 червня Atlantic Council.

«Ми бачимо агресивну, напористу політику, яка виходить від російського керівництва... Росія не поважає права інших країн на самовизначення. Вперше після Другої світової війни кордони були змінені силою», - сказала вона, нагадавши про незаконну анексію Криму Москвою в 2014 року та про те, що робить Росія на Сході України, продовжуючи політику сфер впливу.

Крамп-Карренбауер зауважила, що з того часу постійно робилися спроби відновити відносини з Росією, але марно. Вона при цьому додала, що НАТО хоче, щоб Росія повернулася до столу переговорів, щоб знову діяли договори про роззброєння

«Росія повинна дуже чітко розуміти, що ми в Європі та в НАТО дуже сильні, що ми … готові протистояти загрозі, яку представляє Росія. Саме тому концепція стримування настільки актуальна сьогодні», - зазначила міністр. Вона також згадала хакерські атаки з боку Росії на німецький Бундестаг.

Глава Бундесверу також запевнила, що Німеччина рухається у напрямку до 2-відсоткової (від ВВП) позначки витрат на оборону, хоча нинішня рецесія сповільнює цей процес.

«Ми всі в НАТО відчули, наскільки реальною і нагальною є загроза, яку представляє Росія... Тож це (збільшення бюджету) є в інтересах безпеки Німеччини», - сказала Крамп-Карренбауер.

Коментуючи рішення президента США Дональда Трампа скоротити американську військову присутність у Німеччині, вона нагадала, що цей контингент, серед іншого, посилає важливий сигнал Росії щодо готовності НАТО захистити себе і бути разом.