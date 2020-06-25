Трамп вважає "потужним сигналом" для Росії передислокацію сил США до Польщі

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає переміщення частини американського збройного контингенту з Німеччини до Польщі "потужним сигналом" для Росії, яка продовжує становити загрозу для східних флангів НАТО в Європі.

Про це глава Білого дому сказав під час спільної з польським президентом пресконференції у середу в Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, це надсилає дуже потужний сигнал Росії", - зауважив Трамп на прохання прокоментувати переміщення частини сил США з німецької на польську територію.

Він уточнив, що має намір скоротити 52-тисячний контингент у Німеччині до 25 тис. "Частина (американських військових – ред.) повернеться додому, частина буде переміщена в інші місця в Європі, і Польща буде одним із цих місць", - зауважив американський президент.

Водночас, він вкотре розкритикував неоднозначну політику офіційного Берліна, який продовжує підтримувати енергетичні проєкти з росіянами.

"Німеччина сплачує РФ мільярди доларів, купуючи російські енергоресурси. Думаю, це дуже погано, і люди в Німеччині не в захваті від цього. Але це те, що вони обрали – платити мільярди за російські енергоджерела, а потім ми маємо їх захищати від Росії. Це так не працює", - зауважив Трамп.

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Зі свого боку, президент Польщі Анджей Дуда назвав "відповідальним" рішення США посилити рубежі НАТО на польській території на тлі російської агресії. Він нагадав, що в 2014 році Росія атакувала Україну, анексувала Крим, окупувала частину Луганської і Донецької областей, а до цього здійснила агресію проти Грузії.

За його словами, російська агресія викликала занепокоєння в країнах Альянсу. Й тому присутність військ НАТО і США на території Польщі "демонструє, що стаття 5 Північноатлантичного договору (про колективну оборону – ред.) трактується в серйозний спосіб".

Нагадаємо, 24 червня вперше після кількох місяців карантину президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі главу іноземної держави, президента Республіки Польща Анджея Дуду.

Фото: The White House