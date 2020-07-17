Понад половина штатів Америки ввели обов'язковий масковий режим

Більш ніж половина з 50 штатів США видали накази про обов'язкове носіння масок.

Про це повідомляє ВВС.

«Більш ніж половина з 50 штатів США в даний час видали накази про носіння масок, оскільки спалах (COVID-19 - ред.) продовжує бушувати по всій країні», - йдеться у повідомленні.

Останнім штатом, який випустив наказ, стала Луїзіана, тепер там обов'язково треба носити маски у приміщенні.

До цього губернатор Колорадо Джаред Поліс наказав усім жителям штату, починаючи з 10-річних дітей, носити маски у публічних місцях.

Губернатор-республіканець Брайан Кемп в Джорджії подав позов, оскаржуючи повноваження мера Атланти вимагати носіння масок у місті.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 липня у світі зареєстровано 13 949 386 випадків коронавірусу, зокрема 592 690 смертей і 8 178 974 одужань.

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