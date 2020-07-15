У США поліція застрелила чоловіка, який ударив ножем порушника маскового режиму

В американському штаті Мічиган заступниця шерифа смертельно поранила чоловіка, підозрюваного в нападі з ножем на літнього відвідувача магазину, який був без захисної маски.

Поліцейська вистрелила в підозрюваного в момент, коли той намагався напасти на неї, повідомляє ABC News.

"Інцидент стався в окрузі Ітон, на південний захід від Ленсінга, приблизно через 30 хвилин після повідомлення про напад з ножем у молочній крамниці", - розповів представник поліції штату лейтенант Браян Олексик.

Уточнюється, що зловмисник поранив ножем 77-річного чоловіка, який зайшов до крамниці без захисної маски. Нападник втік з місця інциденту, але його розшукали за пів години.

"Заступниця шерифа помітила автівку нападника в житловому районі й вистрілила в нього саме в момент, коли той спробував накинутися на неї з ножем", - повідомили в поліції.

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Підозрюваний, 43-річний Шон Руїс, який працював у департаменті транспорту Мічигану, помер у лікарні. Дідусь, якого він поранив, госпіталізований, його стан стабільний.

Як повідомлялося, у штаті Мічиган масковий режим у громадських місцях, у тому числі у магазинах, є обов'язковим – відповідно до розпорядження губернатора. У США й раніше траплялися подібні інциденти із застосуванням зброї. Так, у травні охоронця магазину Family Dollar застрелив чоловік, якого той не впускав без маски.