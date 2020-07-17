У Ірані спалахнули протести

На вулиці кількох міст Ірану вийшли протестувальники, які виступають проти смертної кари для трьох молодих чоловіків, заарештованих під час протестів у листопаді 2019 року.

Про це інформує Радіо Свобода.

"Іранські протестувальники вийшли на вулиці в Ширазі та Бехбахані, силовики посилюють свою присутність на вулицях Тегерану та кількох інших міст", - йдеться у повідомленні.

Користувачі соціальних медіа у четвер закликали до загальнонаціональних акцій протесту, що мали початися о 19:00 проти виконання смертної кари для трьох молодих чоловіків, заарештованих під час протестів у листопаді 2019 року.

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Користувачі соціальних медіа також повідомили про велике скупчення поліції у кількох містах, зокрема Тегерані та Тебрізі. Деякі з них також кажуть про порушення роботи мобільного Інтернету одразу в кількох містах Ірану.

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