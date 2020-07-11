Президент Ірану закликає тимчасово заборонити похорони й весілля

В Ірані можуть тимчасово заборонити проведення масових заходів, щоб уповільнити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Президент Ірану Хасан Рухані закликав тимчасово заборонити проведення масових громадських заходів, зокрема весіль і похоронів, щоб уповільнити зростання кількості випадків зараження коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Рухані назвав причиною збільшення кількості випадків COVID-19 те, що люди активно збираються на масові заходи.

Він також зазначив, що вступні іспити в університети, можливо, доведеться призупинити.

Однак Рухані відкинув ідею про обмеження економічної активності, що і так призвело в країні до значного безробіття і падіння більш ніж удвічі національної валюти.

Зазначається, що незабаром після цієї заяви президента поліція Тегерана оголосила про закриття всіх закладів з проведення весіль та похоронів – до окремого повідомлення.

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Іран є однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн. За останню добу тут виявили майже 2400 нових випадків COVID-19, померло понад 180 людей (загалом – 12 635). Загальна кількість випадків зараження перевищила 255 тисяч.

За даними Worldometer, у світі кількість інфікованих коронавірусом становить 12 733 903, з них 565 049 осіб померли, натомість 7 435 571 людина одужала.

Фото: АА