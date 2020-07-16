Сеул порушив справу проти сестри Кім Чен Ина

Прокуратура Центрального району Сеула порушила кримінальну справу проти сестри лідера КНДР Кім Чен Ина, Кім Е Чжон, за підрив Міжкорейського офісу зв'язку минулого місяця.

Про це повідомляє Yonhap.

«Південнокорейські прокурори розпочали розслідування проти сестри лідера КНДР Кім Чен Ина й начальника армії Північної Кореї після підриву Міжкорейського офісу зв'язку у Кесонгу минулого місяця», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокуратура Центрального району Сеула відкрила кримінальну справу після подачі заяви про злочин адвокатом зі столиці Південної Кореї Лі Кюн Чже.

На думку експертів, буде неможливо притягнути до відповідальності висопосадовців чиновників з КНДР, включаючи сестру лідера КНДР Кім Чен Ина, через певні проблеми зі збором доказів. Навіть якщо суд визнає їхню провину, то буде дуже складно виконати рішення суду.

Як повідомлялося, 16 червня військові Північної Кореї підірвали Міжкорейський офіс зв'язку, який розташований на кордоні з Південною Корею.

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