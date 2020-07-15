Влада Ізраїлю не виключає повернення до жорсткого карантину

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив жителів країни про можливе повернення повного або часткового карантину.

Про це повідомляє телеканал KAN.

Ганц попередив, що в Ізраїлі може скластися ситуація, за якої уряду доведеться посилювати обмеження. Він вважає, що коронавірус може нести загрозу для країни ще "півтора року або навіть більше".

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Крім того, як передає видання The Jerusalem Post, міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлі Едельштейн заявив, що вже у найближчі 3-4 дні країна може повернутися до жорсткого карантину, якщо поширення коронавірусу не зупиниться.

"Якщо з нами трапиться медичне чудо і ми побачимо зміну тенденції, то, можливо, нам не доведеться вводити жорсткий карантин", - наголосив Едельштейн.

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Нагадаємо: на початку місяця посилити карантин в Ізраїлі закликав голова уряду країни Біньямін Нетаньягу.

У цій країні наразі зафіксовано 43 668 підтверджених випадків COVID-19, 375 летальних випадків унаслідок недуги та 19 894 випадків одужання.

Фото: Flash90