Радбез ООН провів перше невіртуальне засідання з початку пандемії

Рада Безпеки ООН 14 липня вперше за кілька місяців провела засідання не у віртуальному форматі, а за фізичної присутності офіційних представників країн-членів.

Про це у Facebook повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"Без звичних краєвидів стола-підкови, але за фізичної присутності – вперше за чотири місяці Радбез провів засідання в стінах ООН", - зазначив український дипломат.

Ніколенко нагадав, що засідання Ради Безпеки в штаб-квартирі ООН не проводилися з 12 березня. Зараз дозволено бути присутнім лише двом представникам від кожної з 15 делегацій країн-членів Радбезу.

Пересування делегатів залою засідань передбачено тільки за годинниковою стрілкою, при цьому вхід і вихід розташовані в різних частинах приміщення.

Згодом залежно від поліпшення епідеміологічної ситуації в Нью-Йорку також поступово відкриватиметься штаб-квартира ООН.

"Перша фаза має розпочатися 20 липня, коли в будівлі зможуть одночасно знаходитися не більше 400 осіб – це 10% від звичайної кількості відвідувачів", - уточнив Ніколенко.