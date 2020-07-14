В Італії другий день поспіль зростає смертність від COVID-19

В Італії другий день поспіль зростає кількість летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу. Протягом останньої доби зафіксували 17 летальних випадків, напередодні було 13, а днем раніше - 9.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Протягом доби зафіксовано 17 смертей, що є збільшенням у порівнянні з 13 минулої доби", - йдеться у повідомленні.

Днем раніше в Італії зафіксували дев'ять летальних випадків унаслідок пандемії.

Загальна кількість померлих унаслідок коронавірусу в Італії сягнула 34 984 осіб.

Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксовано 114 нових випадків COVID-19, загальна кількість підтверджених випадків захворювання зросла до 243 344.

Загальна кількість одужань від хвороби - 195 441.

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Як повідомлялося, інфікованих коронавірусом загалом у світі станом на сьогодні 13 240 715 осіб, з них 575 601 людина померла. 7 707 191 людина одужала.

Фото: AA