Суперник Дуди привітав його з переобранням президентом Польщі

Учасник другого туру виборів президента Польщі мер Варшави Рафал Тшасковський привітав чинного главу держави Анджея Дуду з переобранням на найвищу посаду.

Про це Тшасковський сказав на пресконференції у Варшаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я вітаю пана президента з цим результатом і сподіваюся, що коли він казав: "Друга каденція буде інакшою", - то вона насправді буде інакшою”, - заявив Тшасковський.

Він висловив сподівання, що під час своєї другої каденції Дуда покаже більшу незалежність. За його словами, для президента це "величезний шанс звільнитися від своєї політичної партії та не слухати виключно одну особу (мається на увазі Ярослав Качинський - ред.)", а дослухатися до громадян і ветувати закони, які дозволяють переслідувати незалежні інституції та місцеве самоврядування.

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Як повідомлялося, у другому турі президентських виборів Дуда набирає 51,21% голосів, а Тшасковський – 48,79%.