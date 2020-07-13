Євросоюз визначив пріоритети на наступну сесію Генасамблеї ООН

Пріоритетами Євросоюзу під час 75-ї сесії Генасамблеї ООН, яка розпочнеться у вересні, буде відстоювання багатосторонньої співпраці та міжнародного порядку за ключової ролі ООН.

Про це йдеться у заяві ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС сьогодні ухвалила висновки, які визначають пріоритети ЄС на час 75-ї Генасамблеї ООН (вересень 2020-го – вересень 2021 року), за темою «Підтримка багатосторонності та сильна і ефективна ООН, що служить усім». У своїх висновках Рада ЄС підкреслила: пандемія COVID-19 продемонструвала, що багатостороння співпраця є необхідною, як ніколи раніше. Виходячи з цього, заснований на правилах міжнародний порядок з ООН у його основі має бути підтриманий, зі зміцненням міжнародної солідарності та співробітництва», - йдеться у документі.

Як зазначається, під час 75-ї Генеральної Асамблеї ООН Євросоюз фокусуватиме увагу на ключових пріоритетах, таких як захист прав людини та гендерна рівність, забезпечення миру й безпеки, розвиток справедливої глобалізації, прискорення глобального переходу до більш стійкого та кліматично-нейтрального майбутнього.

Окрім того, Євросоюз має намір посісти позицію лідера у глобальних цифрових перетвореннях. Повага до міжнародного гуманітарного законодавства та принципів також буде серед пріоритетів ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у Брюсселі відбулося перше за кілька місяців «фізичне» засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, під час якого урядовці ухвалили низку важливих рішень у сфері міжнародної політики Євросоюзу.