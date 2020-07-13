Пекін "дзеркально" відповів на санкції Вашингтона

Влада Китаю запровадила санкції проти ряда американських політиків й однієї установи у відповідь на запроваджені США минулого тижня обмежувальні заходи проти уряду Китаю.

Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.

«Китай у понеділок оголосив про санкції проти однієї американської установи та чотирьох чиновників у відповідь на американські санкції проти декількох китайських чиновників в Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі», - йдеться у повідомленні.

Речник МЗС КНР Хуа Чунінг заявив, що під дію обмежувальних заходів потрапили сенатори Марко Рубіо й Тед Круз, конгресмен Кріс Сміт, посол США з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек.

Зазначається, що під санкції також потрапила Виконавча комісія Конгресу США щодо Китаю (CECC).

Як повідомлялося, 9 липня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявив про запровадження санкцій проти однієї з держустанов Китаю, а також високопоставлених чиновників, які також є керівниками Компартії Китаю. Обмежувальні заходи були введені у зв'язку з серйозними порушеннями прав етнічних меншин (уйгурів) у Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі (XUAR).

Фото: news.yandex.uz