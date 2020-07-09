США ввели санкції проти уряду Китаю через репресії уйгурів

США ввели санкції проти уряду Китаю через репресії уйгурів

Укрінформ
Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявив про запровадження санкцій проти однієї з держустанов Китаю, а також високопоставлених чиновників, які також є керівниками Компартії Китаю, за репресії в окрузі Сінцзян.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на вебсайті Мінфіну США.

"Сьогодні OFAC ввів санкції проти однієї державної установи Китаю, а також чотирьох чинних і колишніх урядовців у зв'язку з серйозними порушеннями прав етнічних меншин у Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі (XUAR)", - йдеться у документі.

Як уточнюється, до списку санкцій потрапили Бюро громадської безпеки округу Сіньцзян, його директор, секретар Компартії XUAR, його колишній заступник та екс-секретар Комуністичної партії округу Сіньцзян. Їх звинувачують у масових ув'язненнях, а також фізичному насильстві над уйгурами, які є представниками тюркського мусульманського населення і вважаються корінним народом округу Сіньцзян.

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"США сповнені рішучості застосувати всю повноту своїх фінансових повноважень для притягнення до відповідальності порушників прав людини в Сіньцзяні, а також в усьому світі", - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Офіційний Вашингтон раніше неодноразово висловлював обурення у зв'язку з репресивними заходами комуністичної влади Китаю проти уйгурів. Наприкінці минулого місяця держсекретар США Майкл Помпео, зокрема, закликав Пекін припинити примусову стерилізацію, аборти й насильницькі обмеження народжуваності та інші репресії проти уйгурів та інших меншин у Сіньцзяні.

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