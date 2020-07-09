США ввели санкції проти уряду Китаю через репресії уйгурів

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявив про запровадження санкцій проти однієї з держустанов Китаю, а також високопоставлених чиновників, які також є керівниками Компартії Китаю, за репресії в окрузі Сінцзян.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на вебсайті Мінфіну США.

"Сьогодні OFAC ввів санкції проти однієї державної установи Китаю, а також чотирьох чинних і колишніх урядовців у зв'язку з серйозними порушеннями прав етнічних меншин у Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі (XUAR)", - йдеться у документі.

Як уточнюється, до списку санкцій потрапили Бюро громадської безпеки округу Сіньцзян, його директор, секретар Компартії XUAR, його колишній заступник та екс-секретар Комуністичної партії округу Сіньцзян. Їх звинувачують у масових ув'язненнях, а також фізичному насильстві над уйгурами, які є представниками тюркського мусульманського населення і вважаються корінним народом округу Сіньцзян.

"США сповнені рішучості застосувати всю повноту своїх фінансових повноважень для притягнення до відповідальності порушників прав людини в Сіньцзяні, а також в усьому світі", - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Офіційний Вашингтон раніше неодноразово висловлював обурення у зв'язку з репресивними заходами комуністичної влади Китаю проти уйгурів. Наприкінці минулого місяця держсекретар США Майкл Помпео, зокрема, закликав Пекін припинити примусову стерилізацію, аборти й насильницькі обмеження народжуваності та інші репресії проти уйгурів та інших меншин у Сіньцзяні.