Китай є головною загрозою для Штатів - глава ФБР

Очільник американського Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей назвав Китай найбільшою довгостроковою загрозою для Сполучених Штатів Америки.

Про це він заявив під час виступу в Інституті Гудзона у Вашингтоні, повідомляє BBC.

"Шпіонаж та крадіжки, здійснені Китаєм, становлять найбільшу довгострокову загрозу для безпеки США", - наголосив Рей.

Директор ФБР заявив, що Китай "докладає всіх зусиль, щоб будь-якими засобами стати єдиною світовою наддержавою".

За його словами, ФБР відкриває нову "контррозвідувальну справу щодо Китаю кожні 10 годин". Рей додав, що майже половина із близько п’яти тисяч справ, які зараз ведуться в США, "пов’язані з Китаєм".

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Як заявив директор ФБР, Китай орієнтується на китайських громадян, які проживають за кордоном, примушуючи їх повернутися, використовуючи "шокуючу" тактику.

"Ми говоримо про політичних конкурентів, дисидентів і критиків, які прагнуть викрити порушення Китаю у сфері прав людини", – сказав Рей.