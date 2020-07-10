Штати та Китай зупинили переговори щодо мирної торговельної угоди – Трамп

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що зараз Вашингтон не веде переговорів з офіційним Пекіном щодо укладення мирної угоди у сфері торгівлі.

Про це він заявив під час розмови з журналістами на "Борту номер один" під час перельоту з Вашингтона до Флориди, повідомляє Bloomberg.

"Я не думаю про це", - зазначив Трамп у відповідь на запитання про перспективи досягнення домовленостей з Китаєм в контексті другого раунду процесу переговорів.

Він підкреслив, що "відносини з Китаєм були серйозно зіпсовані".

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Позиція Трампа відображає стійкий розрив у відносинах між двома найбільшими економіками світу на тлі взаємних звинувачень у причинах пандемії коронавірусу, а також у питаннях торгівлі та військового верховенства в Південно-Китайському морі.

Як повідомлялося, після тривалих переговорів та затяжної "торговельної війни" в січні цього року США й Китай дійшли згоди по всіх пунктах "першої фази" мирної угоди. Тоді президент Трамп заявив, що переговори про другу фазу розпочнуться негайно та можуть бути завершені до президентських виборів 3 листопада у США.