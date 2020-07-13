Вірменія вчетверте продовжила надзвичайний стан через COVID-19

Уряд Вірменії до 12 серпня продовжив режим надзвичайного стану через коронавірус.

Про це повідомляє Новини-Вірменія.

«Уряд Вірменії на позачерговому засіданні в понеділок прийняв рішення знову продовжити режим надзвичайного стану через COVID-19», - йдеться в повідомленні.

За словами міністра юстиції Рустама Бадасяна, режим НС продовжено до 12 серпня.

Зазначається, що надзвичайний стан у країні введено 16 березня, і з тої пори його продовжують вже четвертий раз.

У Вірменії підтверджено 32151 випадок коронавірусу. Від COVID-19 померли 573 людини, одужали 19865 пацієнтів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 13058349 випадків коронавірусу, зокрема 571984 летальних, одужали 7605053 людини.

Фото: Photolure