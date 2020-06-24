У Вірменії троє депутатів захворіли на COVID-19

У парламенті Вірменії зафіксували коронавірус (COVID-19) ще у двох депутатів.

Про це повідомляє Новини-Вірменія.

«У двох членів парламентської фракції партії влади "Мій крок"- Віктора Енгибаряна і Христини Погосян - діагностовано коронавірус нового типу», - йдеться в повідомленні.

Депутати почувають себе нормально.

Напередодні віце-спікер Національних зборів, член фракції "Процвітаюча Вірменія" Ваге Енфіаджян повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. За його словами, хвороба протікає без симптомів, самопочуття нормальне.

Всього в країні зареєстрували 21 717 випадків коронавірусу. Померло 386 осіб, 10 797 пацієнтів одужало.

Станом на ранок 24 червня у світі зафіксовано 9 355 106 випадків коронавірусу, з них 479 819 смертей 5 041 846 осіб одужало.