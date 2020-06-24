У Польщі за минулу добу від COVID-19 померла 21 особа

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 32 821; 1396 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 294 нових випадки інфікування, помер 21 хворий.

Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 18 134 людини.

У лікарнях країни перебувають 1965 пацієнтів із коронавірусом, 92 992 людини - на домашньому карантині, 16 574 особи під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено близько 1,4 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 20 тисяч.

Як повідомлялося, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом. За останню добу в Сілезькому воєводстві підтверджено 108 нових випадків інфікування, що становить майже 37% від загального показника по країні.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення.

Відтепер громадяни Польщі, країн ЄС та інших країн, які мають дозвіл на постійне та тимчасове проживання в Польщі, не повинні проходити обов’язкову 14-денну обсервацію після приїзду з країн Євросоюзу. Натомість її мають проходити усі, хто в'їжджає до Польщі з України.