Три проміле алкоголю: українець погрожував підірвати виборчу дільницю в Польщі

У неділю 46-річний громадянин України у стані сильного алкогольного сп’яніння погрожував підкласти вибухівку на виборчу дільницю у ході другого туру президентських виборів в РП.

Чоловіка затримала поліція і йому загрожує до восьми років ув’язнення, інформує РАР.

“Чоловік поінформував, що якщо до нього не приїде дільничний поліцейський, то він підкладе вибухівку біля виборчої дільниці у гміні Слупя Конецька (південь Польщі)”, - повідомила представниця поліції міста Конське Марта Пшигодська, зазначаючи, що чоловік подзвонив на номер “112”.

За її словами, до чоловіка відразу приїхала поліція, яка виявила, що в організмі українця було три проміле алкоголю.

Поліцейські піротехніки перевірили будинок, в якому проживає чоловік, а також околиці виборчої дільниці, про яку він згадував. В результаті не було виявлено небезпечних речовин.

За повідомлення про підкладення вибухівки чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення.

За інформацією польської поліції, у день виборів зафіксовано кількасот дрібних інцидентів, які не вплинули на хід голосування на виборчих дільницях.

За офіційними даними, з 99,97% виборчих дільниць у президентських виборах в Польщі вдруге перемагає Анджей Дуда.

фото: РАР