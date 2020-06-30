У Києві "замінували" три станції метро

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

«Станції метро «Житомирська», «Харківська» та «Арсенальна» зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування», - йдеться у повідомленні.

Метро Житомирська заміновано / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Інформація про відкриття станцій буде опублікована після завершення перевірки.