Нова аварія на "Норнікелі": з трубопроводу витекло майже 45 тонн авіапального

На півночі Росії в результаті прориву трубопроводу, що належить компанії «Норнікель», стався розлив майже 45 тонн авіаційного пального.

Про це повідомляється на сайті компанії «Норнікель».

«12 липня близько 11:15 при перекачуванні авіаційного палива в районі с. Тухард сталася розгерметизація трубопроводу, що належить «Норильсктрансгазу», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, в результаті розгерметизації, що тривала приблизно 15 хвилин, стався розлив близько 44,5 тонни пального.

Як зазначається, на місце були своєчасно направлені аварійні служби, загрози життю і здоров'ю людей немає. Вживаються заходи для прискореного збору пролитого палива.

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Компанія проводить внутрішнє розслідування у зв'язку з інцидентом.

Як повідомлялося, наприкінці травня на території ТЕЦ-3, компанії «Норнікель» внаслідок розгерметизації резервуара розлилося більше 21 тис. тонн нафтопродуктів. Пальне потрапило в найближчі річки. Інцидент було оголошено надзвичайною ситуацією державного рівня.