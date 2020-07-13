Нова аварія на "Норнікелі": з трубопроводу витекло майже 45 тонн авіапального
Про це повідомляється на сайті компанії «Норнікель».
«12 липня близько 11:15 при перекачуванні авіаційного палива в районі с. Тухард сталася розгерметизація трубопроводу, що належить «Норильсктрансгазу», - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, в результаті розгерметизації, що тривала приблизно 15 хвилин, стався розлив близько 44,5 тонни пального.
Як зазначається, на місце були своєчасно направлені аварійні служби, загрози життю і здоров'ю людей немає. Вживаються заходи для прискореного збору пролитого палива.
Компанія проводить внутрішнє розслідування у зв'язку з інцидентом.
Як повідомлялося, наприкінці травня на території ТЕЦ-3, компанії «Норнікель» внаслідок розгерметизації резервуара розлилося більше 21 тис. тонн нафтопродуктів. Пальне потрапило в найближчі річки. Інцидент було оголошено надзвичайною ситуацією державного рівня.