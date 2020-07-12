В Італії зростає кількість випадків коронавірусу - 234 за добу

В Італії протягом останньої доби зареєстрували 234 нові випадки хвороби COVID-19, це збільшення у порівнянні з минулою добою. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Італії вже перевищила 243 тисячі.

Про це повідомляє ANSA.

"Протягом останніх 24 годин зафіксували 234 нових випадки захворювання Covid-19, у порівнянні з 188 вчора. Летальних випадків - 9, проти 7 вчора", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Італії зросла до 243 061.

Загальна кількість летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу в Італії зросла до 34954.

Кількість тих, хто одужав від коронавірусної хвороби, зросла до 194 928.

У світі з початку пандемії COVID-19 виявили у 12 мільйонів 847 тисяч 293 осіб, з них 7 мільйонів 483 тисячі 287 пацієнтів одужали, а 567 734 — померли від ускладнень.

Фото: ANSA