У США 66 528 випадків коронавірусу за добу - найбільше від початку пандемії

У США виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу протягом доби - 66 528.

Про це повідомляє Голос Америки.

"У США зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом від початку пандемії у березні – 66528. Нині кількість інфікованих коронавірусом у США складає приблизно одну чверть від загальної кількості заражених у світі: 3,2 мільйона з 12,7 мільйона осіб. Понад 134 тисячі осіб у США, інфікованих COVID-19, померли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що найбільше потерпають західні та південні штати.

Через велику кількість хворих у штаті Флорида близько 40 лікарень не мають достатньо ліжко-місць у відділеннях реанімації.

За даними університету Джонса Гопкінса, принаймні 33 штати повідомили про збільшення рівнів зараження у порівнянні з минулим тижнем. 14 штатів мають стабільні показники, а три штати повідомляють про зниження кількості заражень, додали у повідомленні.

У світі з початку пандемії COVID-19 виявили у 12 мільйонів 847 тисяч 293 осіб, з них 7 мільйонів 483 тисячі 287 пацієнтів одужали, а 567 734 — померли від ускладнень.

Фото: АА