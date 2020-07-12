У США після COVID-вечірки помер 30-річний чоловік

У США в місті Сан-Антоніо 30-річний пацієнт помер від коронавірусної хвороби після відвідування так званої COVID-вечірки.

Про це повідомляє Insider.

"Пацієнт у віці 30-ти років помер від коронавірусу після відвідування "COVID-вечірки" у Сан-Антоніо, штат Техас", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в органах охорони здоров'я міста, пацієнт зізнався, що вважав вірус фейком.

Лікарі наголосили, що молоді люди мають серйозніше ставитися до пандемії.

Як повідомлялося, в американському штаті Алабама проводять небезпечні "коронавірусні вечірки" для того, щоб заразитися хворобою COVID-19. Коронавірусні вечірки - це так звані змагання, які відвідують люди, у яких виявили коронавірусну хворобу, перша людина, яка заразиться, отримує винагороду

У світі з початку пандемії COVID-19 виявили у 12 мільйонів 847 тисяч 293 осіб, з них 7 мільйони 483 тисячі 287 пацієнтів одужали, а 567 734 — померли від ускладнень.

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