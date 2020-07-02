У США молодь організовує COVID-вечірки, щоб заразитися коронавірусом

В американському штаті Алабама проводять небезпечні "коронавірусні вечірки" для того, щоб заразитися хворобою COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

"Деякі молоді люди у штаті Алабама влаштовують коронавірусні вечірки, моторошні змагання, які відвідують люди, у яких виявили коронавірусну хворобу, перша людина, яка заразиться, отримує винагороду", - повідомили місцеві чиновники.

Такі смертельно-небезпечні вечірки були зафіксовані в окрузі Таськалуса штату Алабама. Їхнє проведення підтвердила місцева влада.

Перша особа, у якої після вечірки підтвердили коронавірусну хворобу, виграє гроші, зібрані з продажу квитків організаторами заходу.

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Правоохоронні органи намагаються запобігати подібним вечіркам. Крім того, в зазначеному окрузі запровадили обов'язковий масочний режим.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 2 липня кількість хворих на COVID-19 становить 10 809 998 осіб. При цьому 6 032 381 особа одужала, 519 050 пацієнтів - померли.