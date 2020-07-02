Батько Джонсона порушив карантин

Батько голови уряду Великої Британії Бориса Джонсона порушив карантинні вимоги, запроваджені британським та грецьким урядами, прилетівши на відпочинок до Греції.

Про це повідомляє Greek Reporter.

"Батько голови уряду Великої Британії Бориса Джонсон порушив обмеження, запроваджені його сином, щоб полетіти до Греції через Болгарію, це стало відомо сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Стенлі Джонсон прилетів до Греції, попри вказівки британського Міністерства закордонних справ, яке заявило, що британці не мають виїжджати за кордон без крайньої необхідності.

Окрім того, Джонсон прибув до Греції через третю країну, показавши, що можна обійти правила, встановлені грецьким урядом для запобігання поширенню пандемії коронавірусу, бо уряд Греції заборонив прямі рейси з Великої Британії в середині липня.

79-річний батько британського прем'єра прибув на свою віллу в Пеліоні, що у центральній Греції. Він похвалився своєю мандрівкою у декількох дописах в мережі Instagram.

Вілла Джонсона з чотирма спальнями має басейн та тераси з краєвидом на гори та море.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 2 липня кількість хворих на COVID-19 становить 10 809 998 осіб. 6 032 381 особа одужала, 519 050 пацієнтів - померли.

Фото: stanleyjohnson