У Британії - найнижча кількість смертей від коронавірусу з початку пандемії

У Великій Британії зафіксували найнижчий щоденний приріст летальних випадків, спричинених пандемією коронавірусу з середини березня.

Про це повідомляє Ensonhaber.

"Кількість людей, які загинули унаслідок пандемії коронавірусу, протягом доби зросла на 15 осіб - до 42 647, що є найнижчим щоденним показником з середини березня", - повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Британії.

Водночас зазначається, що кількість загиблих від коронавірусу зазвичай зменшується у неділю та понеділок через затримки з повідомленнями про смертність у вихідні дні.

Згідно з даними британського Департаменту охорони здоров'я та соціального забезпечення, наразі у Британії COVID-19 діагностували у 305 289 людей, протягом останньої доби зафіксували 958 нових випадків захворювання.

Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон 23 березня запровадив загальний карантин в країні. Обмежувальні заходи були частково послаблені протягом останніх тижнів.

Згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 9 064 745 випадків коронавірусу, зокрема 470 981 - летальний, одужали 4 849 111 осіб.