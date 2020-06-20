Без обсервації: Британія планує запровадити обов'язкову перевірку на COVID-19 для авіапасажирів
Про це пише The Times.
"Пасажири авіарейсів вперше проходитимуть тестування на Covid-19 після прибуття до Великої Британії, згідно з планами поступового скасування карантинних обмежень", - повідомили джерела The Times.
Як зазначається, вже у липні планують почати випробування нової системи контролю. У всіх пасажирів, які прибувають, при проходженні прикордонного контролю братимуть матеріал для дослідження на коронавірусну хворобу. Тести на коронавірусну хворобу робитиме приватна компанія. Як планується, результати дослідження будуть відомі протягом 7 годин.
Особи, у яких не виявлять коронавірусу, будуть звільнені від проходження обсервації по приїзду.
Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня у світі зафіксовано 8 765 473 випадки коронавірусу, зокрема 462 681 загиблий та 4 627 844 тих, хто одужав.
Фото: originalfm.com