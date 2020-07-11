На двох базах США в Японії ввели карантин через спалах коронавірусу

Через спалах коронавірусу на двох військових базах США в Японії був запроваджений карантин.

Про це повідомляє Kyodo.

«Військові заблокували дві бази морської піхоти США на Окінаві», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цьому тижні у 61 американського військового був підтверджений коронавірус, що і стало причиною закриття бази Кемп-Хансен і авіабази Футемма Дейна на карантин.

Як заявили в Корпусі морської піхоти, весь персонал з позитивним результатом на COVID-19 був ізольований.

За даними Worldometer, у світі кількість інфікованих коронавірусом становить 12 664 350, з них 563 691 особа померла, одужали 7 392 825 осіб.

Фото: Kyodo