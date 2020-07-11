У Польщі за добу виявили 305 випадків COVID-19, шість - летальні

За минулу добу у Польщі виявлено 305 нових випадків інфікування коронавірусом, 6 осіб померли.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

Згідно з цими даними, загальна кількість інфікованих зросла до 37 521, а тих, хто вилікувався, - до 26 635. Померло 1568 інфікованих.

У лікарнях країни перебуває 1617 пацієнтів з коронавірусом, 86 915 людей зараз на домашньому карантині, 10 045 осіб - під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено близько 1,8 млн тестів на коронавірус, зокрема за останню добу понад 35 тисяч.

Головним осередком COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом. У Сілезькому воєводстві за добу зафіксовано 77 нових випадків інфікування коронавірусом, що становить 25% від загальної кількості.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також відновлено автобусне сполучення.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі кількість інфікованих коронавірусом становить 12 664 350 осіб, з них 563 691 особа померла, одужали 7 392 825 людей.