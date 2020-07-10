ЄС розкритикував Туреччину за повернення собору Святої Софії статусу мечеті

Високий представник ЄС відреагував на рішення владних структур Туреччини повернути статус мечеті собору Святої Софії, яка є однією із визнаних культурних пам’яток Туреччини та світу.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Свята Софія має потужну символічну, історичну та всесвітню цінність. Туреччина розвинула добре відому традицію збереження культурних цінностей та визнану традицію інтелектуальної та культурної відкритості. Рішення Державної ради переглянути одне важливих для сучасної Туреччини рішень, як і рішення Президента Ердогана передати цю пам’ятку під керівництво Управління зі справ релігії, гідні жалю. Як один із засновників Альянсу цивілізацій, Туреччина зобов’язалася розвивати міжрелігійний та міжкультурний діалог, посилювати толерантність та співіснування", - йдеться у документі.

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Як вже повідомляв Укрінформ, сьогодні Державна рада Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, розташованого у Стамбулі, що дозволить знову використовувати цю пам’ятку як мечеть.

Будівництво собору Святої Софії розпочалося в 532 році, а освячення відбулося 27 грудня 537 року. Упродовж 916 років Собор вважався найбільшим храмом у світі, а після завоювання міста в 1453 році сьомим султаном Мехметом II його перетворили на головну мечеть Османської держави. У 1985 році Айя-Софія була визнана пам'яткою світової спадщини ЮНЕСКО.