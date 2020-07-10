В Італії третій день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу

В Італії протягом останньої доби зафіксували 276 нових випадків захворювання на COVID-19. Таким чином, кількість нових інфікованих коронавірусом збільшується третій день поспіль.

Про це пише La Repubblica.

"Третій день поспіль крива епідемії в Італії піднімається. Кількість зафіксованих сьогодні нових випадків становить 276, проти 229 вчора та 193 у середу", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії досягла 242 639.

Читайте також: Італія може продовжити надзвичайну ситуацію до кінця року

Протягом доби в Італії зафіксували 12 летальних випадків, загальна кількість смертей - 34 938.

За добу 295 пацієнтів одужали, всього за період пандемії таких пацієнтів у країні вже 194 273.

Фото: gazzettadelsud.it