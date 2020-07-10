Італія може продовжити надзвичайну ситуацію до кінця року

Голова уряду Італії Джузеппе Конте повідомив, що режим надзвичайної ситуації в країні ймовірно продовжать до 31 грудня.

Про це пише La Repubblica.

"З раціональної точки зору існують умови для продовження надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу після 31 липня", - зазначив Конте, відповідаючи на питання журналістів під час поїздки до Венеції.

Як зазначає видання, все йде до продовження надзвичайного стану до 31 грудня.

"Режим надзвичайної ситуації необхідний для того, щоб тримати вірус під контролем. Все поки не вирішено остаточно, але з розумних міркувань ми будемо рухатися в цьому напрямку", - уточнив італійський прем'єр.

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Як повідомлялося, кількість випадків COVID-19 загалом у світі становить станом на ранок п’ятниці 12 393 692, з яких 557 495 – летальні. А 7 224 987 осіб вже встигли вилікуватися від хвороби.

В Італії станом на сьогодні зафіксовано 242 363 випадки COVID-19 та 34 926 загиблих унаслідок пандемії коронавірусу.

Фото: Sean Gallup/Getty Images