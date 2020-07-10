Латвія частково повертає карантин

Латвія частково повертає карантин

Укрінформ
Влада Латвії частково повернула карантинні обмеження для ресторанів та масових заходів через ризики зростання захворюваності коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє Delfi.

"Нові випадки Covid-19 часто пов'язані з відвідуванням ресторанів та публічних місць. Тому за пропозицією Міністерства охорони здоров'я уряд вирішив скоротити розклад роботи закладів громадського харчування", - йдеться у повідомленні.

З завтрашнього дня, 11 липня, за столиком у приміщенні можуть перебувати не більше чотирьох осіб, якщо вони не є членами однієї родини (домогосподарства), а на терасі не більше 8 осіб.

Поліція контролюватиме заклади громадського харчування, перевіряючи чи реальна кількість клієнтів відповідає допустимому.

Розклад роботи культурних, спортивних, розважальних закладів, дискотек, закладів громадського харчування та церков має починатися не раніше 6 години ранку та закінчуватися не пізніше 24 години.

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Як повідомлялося, кількість випадків COVID-19 загалом у світі становить станом на ранок п’ятниці 12 393 692, з яких 557 495 – летальні. А 7 224 987 осіб вже вилікувалися від хвороби.

У Латвії наразі зафіксовано 1 165 підтверджених випадків хвороби COVID-19 та 30 летальних випадків унаслідок недуги.

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